La preghiera silenziosa e partecipata per Raffaele | Forza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiC’era nonnolo stesso nome di quel nipote che sta lottando come un lupo tra la vita e la morte dopo il drammatico incidente in cui è stato coinvolto domenica sera. Non ci sono mamma e papà soltanto perché sono incessantemente vicino al loro figlio affinché possa svegliarsi e superare un momento così drammatico. Nella Chiesa del Santo Rosario e Adorare il Santissimo di Capriglia Irpina dove è stata organizzata una veglia diaffinchépossa salvarsi, ci sono tanti amici, parenti, conoscenti ma anche semplici cittadini che con grande rispetto pregano per il ragazzo e cercano anche di evitare troppo clamore. A 48 ore esatte dall’incidente, le condizioni del 35eenne restano stabili nella loro gravità.