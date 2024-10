In pensione già a 64 anni e senza stress | il metodo efficace accessibile a tutti

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di martedì 1 ottobre 2024) Anche per il prossimo anno si potrà smettere di lavorare a 64. Quali sono i vantaggi dellaanticipata? Per chi desidera uscire dal mondo lavorativo con qualche anno di anticipo nel 2025, saranno percorribili due strade. I beneficiari, dunque, avranno la possibilità di accedere al pensionamentoattendere il raggiungimento dei 67di età, necessari per ladi vecchiaia. Si può andare ingià a 64(informazioneoggi.it)I casi in cui sarà consentito anticipare la percezione dell’assegno pensionistico sono due e prevedono il rispetto di determinati requisiti. Per alcune categorie di contribuenti, poi, saranno previsti degli sconti, ad esempio per le donne con figli. Ma tantissimi lavoratori si chiedono se la fruizione degli strumenti di anticipo pensionistico comporterà una penalizzazione sull’importo dell’assegno. Ecco la verità.