Il Grifo non riparte | il passo è lento A Pesaro arriva solo un punticino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il Perugia si prende une fanno appena tre in cinque gare. E adesso ilaspetta la settimana dei rientri importanti, quella della punta Montevago e quello del recupero a pieno ritmo di Seghetti. Così finiranno anche le attenuanti e si potrà risalire una classifica che fa quasi paura. Per la nuova proprietà la vittoria deve ancora attendere. Anche la svolta. Perché contro la Visil Perugia fa meno di quello che può contro una squadra che non si dimostra certo irresistibile. Il Perugia asi presenta ancora incerottato ma con la necessità di portare a casa punti. Formisano sceglie la difesa a quattro con Mezzoni e Giraudo, Angella e Amoran. Centrocampo folto con Bartolomei, Torrasi e Giunti, mentre Cisco e Bacchin sulle fasce si alzano e si abbassano secondo necessità. Davanti c’è Palsson.