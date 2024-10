Il cantiere va per le lunghe Traffico ko

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un lunedì mattina da incubo. Sono state davvero difficili le prime ore vissute da chi si doveva spostare per raggiungere il posto di lavoro. Con il sottopassaggio che collega viale Brambilla a viale Repubblica ancora chiuso, una parte considerevole della città è rimasta paralizzata. Fin dall’uscita della tangenziale si capiva che sarebbe stato problematico muoversi a Pavia. Nella zona del policlinico, infatti, ilera bloccato e al rondò dei Longobardi la polizia locale era impegnata a far defluire le auto evitando che imboccassero viale Brambilla da cui poi non avrebbero potuto dirigersi verso la questura o Città Giardino.