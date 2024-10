Gli Usa avvertono | L’Iran sta per lanciare missili contro Israele

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un alto funzionario degli Usa ha riferito chesi sta preparando aun «imminente attaccostico». Gli Stati Uniti stanno supportando «i preparativi per difendere lo Stato ebraico» dall’operazione e Teheran subirà «gravi conseguenze» se dovesse attaccare. Un altra fonte militare americana ha detto al New York Times che il lancio potrebbe avvenire nelle prossime 12 ore, «probabilmente dopo il tramonto». La notizia giunge dopo che, nelle scorse ore, l’esercito israeliano ha avviato la sua «operazione di terra limitata, localizzata e mirata» per colpire obiettivi di Hezbollah in Libano, ordinando ai residenti di circa 30 villaggi di confine nel Sud del Paese di evacuare. Non è ancora chiara la portata dell’incursione. L’ambasciata americana inha ordinato a tutti i suoi dipendenti e ai loro familiari di rifugiarsi in luoghi sicuri.