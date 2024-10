Francesco Totti | Sinner non ha bisogno di consigli sa quello che deve fare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) “è un numero uno, non hadi. Sache. Solo lui sa quanto sta soffrendo. La verità la sanno solo lui e il suo staff. Quando diventi importante tutti ti danno addosso. Quella su di lui, che da quando aveva giocato con me a padel era diventato numero uno nel tennis, era solo una battuta. La sua risposta con invito sugli sci? Ho cominciato sciare bene da due, tre anni: valuterò bene quanto ha detto”. Lo ha detto, ai microfoni di Sky Sport, l’ex capitano della Roma, tornando sullo scambio di battute a distanza con il fenomeno altoatesino, che un anno fa a margine degli Internazionali aveva condiviso con il romano qualche scambio a padel. Poi si passa al calcio. E alla Roma: “Juric è partito col piede giusto. Roma è una piazza particolare, esigente. Speriamo che possa far bene, in campionato e nelle coppe.