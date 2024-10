Estorsione e minacce a un imprenditore Arrestato ex boss della mafia pugliese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Gli ha chiesto un’ingente somma di denaro minacciandolo che, se non avesse pagato, avrebbe ucciso lui e la sua famiglia. La vittima dell’, però, si è rivolta alla polizia di Fermo che ha fatto scattare una trappola, in cui è caduto un pesce grosso, molto grosso. In manette, infatti, è finito Salvatore Annacondia, il 67enne mafioso, a cui sono stati attribuiti 72 omicidi, ed ex collaboratore di giustizia. Annacondia,indiscussomalavita organizzatadal 1980 al 1990, è stato prima residente a Porto San Giorgio durante il programma di protezione, per poi spostarsi a Civitanova Marche per questioni di lavoro. Annacondia si era rifatto una vita e per molti anni aveva filato dritto, poi l’interruzione dei benefici dei collaboratori di giustizia e il ritorno in campo nella malavita.