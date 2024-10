Enel collabora con il Touring club per restituire ai cittadini musei chiese e aree archeologiche

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di martedì 1 ottobre 2024) Una nuovazione nell’ambito del volontariato di impresa targataitaliano permetterà al pubblico di ammirare anche quelle bellezze artistiche e architettoniche del Belpaese solitamente chiuse o con accesso limitato. Arte e cultura sono espressioni del rapporto speciale che lega una comunità alle sue radici, un patrimonio che deve essere tutelato e supportato in un’ottica di condivisione, sostenibilità e esclusività per rafforzare il senso di appartenenza che ci lega alla nostra storia e alle nostre tradizioni. Per questoha aderito al progetto Aperti per voi del, grazie al quale i dipendenti favoriranno con le loro giornate di volontariato l’apertura straordinaria di questi luoghi d’arte e cultura.