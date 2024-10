Dragon Trainer Nick Frost rivela perché il remake live-action non deluderà

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 1 ottobre 2024)ilnonI fan diattendono con ansia l‘adattamento indell’apprezzata serie animata e, secondo, che nel film interpreta l’amabile Gobber the Belch, possono lasciarsi andare all’entusiasmo, sapendo che non saranno delusi. Parlando al Fantastic Fest per Get Away con Collider,ha spiegatole magiche storie nate dalla penna di Cressida Cowell saranno altrettanto speciali inquanto lo erano in animazione. La serie, ambientata nel mitico villaggio vichingo di Berk, segue le avventure del giovane Hiccup e del suo compagno drago Sdentato in un mondo pieno di pericoli, scoperte e, come è ovvio, draghi, e i film sono stati universalmente acclamati.