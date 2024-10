Davide Bonolis racconta i suoi problemi alimentari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Con quasi 74.000 followers su Instagram,condivide alcuni scatti della sua vita quotidiana e personale, dall’amore per la fidanzata alle romantiche vacanze di coppia. Il ragazzo, figlio di Paoloe Sonia Bruganelli, ha vent’anni ed è un calciatore del Siena. Una vita apparentemente dorata e serena ma che nasconde un periodo difficile legato al suo passato che il ragazzo, via social, ha volutore con trasparenza e come messaggio per molte persone che possono aver vissuto una situazione simile.sisu Instagram “Ero arrivato a pesare 104 chili. Trovavo sfogo nel cibo ed ero felice solo mentre mangiavo”.