Crolla controsoffitto all’Itis I lavori erano terminati poche settimane fa

(Di martedì 1 ottobre 2024) Cede il contro soffitto di un corridoio dell’Itis Avogadro di Abbadia San Salvatore. Nessun danno a persone - il crollo si è verificato durante la notte - ma, con ordinanza del sindaco, l’Istituto è stato chiuso. Le lezioni riprenderanno domani dopo i sopralluoghi e le verifiche scattate fin da ieri mattina. Si lavora per rimuovere tutti i calcinacci caduti, si lavora per verificare se le altre parti dove sono stati eseguiti, simili a quelli che hanno ceduto, sono in sicurezza. Un evento inspiegabile considerato che gli interventi per il rifacimento di questi contro- soffittiun paio di giorni prima dell’apertura dell’anno scolastico. Il cedimento si è verificato nel tratto del corridoio che conduce ai laboratori di moda, elettronica e meccanica. Le altre ali dell’edificio non sono state interessate da nessun fenomeno di cedimento.