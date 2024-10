Condò | Inter-Stella Rossa Inzaghi ha studiato ma una scelta fa paura!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024) Paolo, poco prima dell’inizio di, analizza il calendario e le chance nerazzurre in Champions League ma anche le scelte di formazione di Simone. CALENDARIO – Paolo, fra gli ospiti dello studio di Sky Sport 24 prima di, dichiara: «Il calendario di tutte le nostre squadre italiane in Champions League ha dei punti fissi. La partita in casa contro le avversarie della quarta fascia è chiaro che, sulla carta, è quella meno difficile. E tale èdi stasera. Dopo di che, il prossimo turno è Young Boys-, un’altra partita in cui i nerazzurri dovranno fare i tre punti perché poi arriverà l’Arsenal. Bisogna studiare con grande attenzione in calendario el’ha fatto, disegnando questa formazione. Ci sono delle partite che sono delle opportunità, come quella del Manchester City, che è stata colta bene.