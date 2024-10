Citadel | Diana una nuova clip adrenalinica della serie con Matilda De Angelis in arrivo su Prime Video

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 1 ottobre 2024)ha rilasciato unaad alta tensione di, la prossimadi spionaggio italiana nata dal mondo di. Laè stata svelata durante ilPresents: Trailblazers, una celebrazione delle donne die Amazon MGM Studios dentro e fuori lo schermo.Deha affiancato Bryce Dallas Howard (Deep Cover) e Maria Sten (Reacher) per discuterereinvenzione del genere d’azione e dell’importanza delle action heroine nell’offerta di. Laoffre un’anticipazioneine vedeDe) intenta a dare la caccia al suo avversario in una sequenza esplosiva, ambientata nel Cretto di Gibellina in Sicilia, gigantesca opera d’arte ambientale di Alberto Burri.