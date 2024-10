Cina | capacita’ installata di nuove energie registra espansione

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Pechino, 01 ott – (Xinhua) – Latotale dellaper la generazione di, tra cui l’energia eolica, solare e da biomassa, ha superato gli 1,27 miliardi di chilowatt entro la fine di agosto, secondo i dati del China Electricity Council. La cifra rappresenta il 40,7% dellatotale di generazione di energia nel Paese. Ad agosto, l’energia non fossile rappresentava il 40% del consumo di energia elettrica in, ha dichiarato il Consiglio per l’elettricita’. L’ente ha aggiunto che, man mano che la struttura dell’approvvigionamento energetico subisce una transizione verde, una quota crescente di elettricita’ proverra’ da fonti di energia non fossili.