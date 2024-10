Champions League poker Inter alla Stella Rossa

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) Alle prese con l’inchiesta della Procura di Milano che ha svelato i rapporti poco chiari con i suoi ultras della Curva Nord, l’ritrova il sorriso inbattendo agevolmente laper 4-0 a San Siro. Un gol nel primo tempo e tre nella ripresa che valgonosquadra di Simone Inzaghi i primi tre punti della sua stagione europea, dopo il pari contro il Manchester City.in gol nella prima frazione con Calhanoglu su punizione e nella ripresa con Arnautovic, Lautaro e con il primo centro in nerazzurro di Taremi. Tutto sommato positiva la prova delle ‘seconde linee’ nerazzurre, in particolare del centravanti iraniano, autore anche di due assist, e dello stesso Arnautovic. Lasi accontenta di limitare i danni e di mettere in mostra il giovane trequartista Maksimovic.