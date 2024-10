Calcio a 5 | serie C1 Esordio vincente per il Città di Massa con il Monsummano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) CITTA’ DIDI: Salvatori, Velardi; Russo, Zoppi, Del Freo, Ivan, Mainolfi, Marchi, Mosti, Ricci, Verduci, Menchini. All. Fortini–Fialdini.: Di Maria, Panattoni; Caviglia, Baldecchi T., Doni, Luciano P., Modesti, Cervellati, Pacini, Petroni, Baldecchi F., Pasquariello. All. Zudetich. Arbitri: Oragani di Firenze e Stasi di Empoli; crono Bastogi di Livorno. Marcatori: Del Freo (C) 3, Ivan (C), Menchini (C), Verduci (C), Doni (M), Pacini(M), Baldecchi (M), Petroni (M).– Buona la prima per ildiche ha vinto all’nel campionato diC1, ma la sfida colè stata molto equilibrata e si è risolta soltanto negli ultimi minuti. Gli ospiti hanno messo in seria difficoltà i ragazzi della coppia Fialdini-Fortini che sono andati al riposo sotto di un gol (1-2).