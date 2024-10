Alloggio l’eterno problema | Una nuova scuola superiore al posto di residenze e mensa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) "Uno studente su tre o quattro che frequenta l’ateneo a Siena chiede il sostegno economico all’Azienda Regionale per il Diritto allo studio. Ma cosa si è fatto nei palazzi del potere locale senese?", così Enzo Martinelli, già direttore generale Miur – oggi in pensione –, invita alla riflessione sugli aiuti agli studenti universitari ’bisognosi’, ovvero che hanno determinati requisiti economici per borse di studio. "Il rettore dell’Università di Firenze – prosegue, inquadrando la situazione degli atenei toscani – ha dichiarato che gli iscritti ai 146 corsi di laurea sono 62mila (60% studentesse), dei quali 18mila provenienti da fuori Regione, ma solo 10.033 (rispetto ai 4.371 di Siena) hanno presentato domanda per ottenere benefici pubblici (dunque 1 su 6). A Pisa, che ha poche migliaia di iscritti meno di Firenze, le domande di sostegno sono state 9.761.