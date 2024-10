Al via i lavori di consolidamento della frana in località Bandinelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) E’ prevista a partire da giovedì 3 ottobre e fino al termine deila chiusura al transito veicolare e pedonale, in entrambi i sensi di marcia, del tratto di strada compreso tra le progressive km 2+100 e km 2+300 circa in, nel Comune di Radicofani. La chiusura è dovuta all’avvio del posizionamento delle palificazioni per ididel movimento franoso che ha interessato la strada. Nel periodo interessato daiè prevista la seguente viabilità alternativa per chi proviene da Contignano direzione Radicofani e viceversa: procedere sulla SP 96 “di Contignano” direzione Val d’Orcia, immettersi sulla S.P. 53 “di Val d’Orcia” direzione Pienza, svoltare a sinistra sulla SP 40/a Traversa Amiata Chianciano con direzione S.S. 2 Cassia, svoltare a sinistra in direzione Roma ed infine immettersi sulla S.P. 478 di Sarteano in direzione Radicofani.