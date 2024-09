Via i mozziconi da terra Ripulito tutto il lungolago

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) ANGERA (Varese) L’invito di Plastic free, raccogliere idi sigarette gettati sul, è stato raccolto da una quindicina di cittadini. Il risultato: una damigiana piena. "È solo un mozzicone, cosa importa?" pensa chi lo getta. Invece sono rifiuti che causano un danno ambientale, ma ancora non c’è la giusta consapevolezza dell’inciviltà del gesto. Con la collaborazione di altre associazioni, come Vivi Angera, La Pinta e Asd Acquaviva, l’altro pomeriggio i volontari hannoil viale rimuovendo in due ore quasi 10 litri di