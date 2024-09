Uzumaki | la colonna sonora dell’anime di Junji Ito spiegata dal suo compositore

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il 29 settembre 2024, dopo uno slittamento di ben 5 anni, è uscito in America l’omonimo adattamento animato di, il capolavoro manga del maestro dell’orroreIto, che è già al lavoro su altri lavori televisivi. Per ora l’anime non è ancora disponibile in Italia, ma possiamo anticiparvi che nello staff del progetto è presente il musicista eColin Stetson, il quale ha spiegato in un intervista i passaggi chiave del suo lavoro. Quello di Stetson non è un nome nuovo nel panorama orrifico, in quanto in passato ha partecipato alla creazione delle colonne sonore di film come Hereditary – Le radici del male, Il colore venuto dallo spazio e Non aprite quella porta.