Una donna di 31 anni precipita da un balcone | indagini in corso

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 30 settembre 2024) Chieti - Un episodio inquietante si è verificato nella notte, quando una giovaneè caduta da undi un palazzo nel quartiere Santa Rita. Nella palazzina dell'ex istituto autonomo case popolari in via Marciani, una 31enne di origine romena, identificata con le iniziali C.M.M., èta dal quarto piano mentre si trovava nell'abitazione che condivideva con il suo compagno. La giovane è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Pescara, dove attualmente è sotto osservazione. Le prime informazioni raccolte dalle autorità portano a considerare l’ipotesi di un tentato suicidio. Tuttavia, gli agenti della polizia stanno esplorando tutte le possibili linee di indagine, senza escludere altre eventualità. La dinamica dell’accaduto rimane ancora poco chiara, e si cerca di ottenere ulteriori dettagli.