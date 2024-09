Una Casa Bianca per due Nixon e Kissinger i padri dell’America first E il petrolio gelò l’Europa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) S. Graglia L’arrivo di Richardallasignifica anche l’arrivo del primo presidente nato in uno Stato del Pacifico (California), dopo la lunga serie dei presidenti del New England. Di certo, però, non un californiano progressista. Se si potesse definirecon un’immagine, aveva l’atteggiamento del quacchero sulla moralità e i costumi sessuali, mentre sul piano politico era disinvolto al limite dell’illegalità. È difficile essere repubblicano e conservatore se nasci nello stato più liberal degli Stati Uniti. Questo è testimoniato da tutta la storia politica di Richardche, peraltro, ci riusciva benissimo, a costo di vedersi affibbiato l’appellativo di Tricky Dicky (Riccardino l’imbroglione) sin dalle prime esperienze politiche al Congresso, per la disinvoltura nella gestione delle sue campagne politiche; una cosa che, alla fine, gli costò la presidenza.