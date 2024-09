Taverna di via Pia un viaggio tra i sapori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Quello delladi via Pia è unenogastronomico iniziato quattordici anni fa, quando Roberto Balzano e Desanka Plepci decisero di rilevare il locale in cui lavoravano da qualche anno. Da allora, passo dopo passo, senza mai rinnegare la filosofia originaria, sono riusciti a trasformare quella che era una trattoria tradizionale in un ristorante che arricchisce la cucina tipica modenese con un’ampia varietà di piatti raffinati a base di pesce o carne. La filosofia culinaria di Roberto e Desanka si fonda su due pilastri irrinunciabili: l’uso di ingredienti di qualità eccellente e la produzione artigianale di tutto ciò che viene servito in tavola. "La nostra avventura – racconta il titolare, Roberto Balzano – è iniziata nel 2007, subito dopo il diploma, quando abbiamo cominciato a lavorare in questo ristorante.