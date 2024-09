Taranto accusa | calci e pugni alla moglie arrestato Carabinieri

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 30 settembre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai: Sabato notte, idella Sezione Radiomobile della Compagnia dihanno, in flagranza di reato, un 40enne del posto, presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti dellae della figlia minore. La vicenda sarebbe, in realtà , solo l’ultimo episodio, in ordine di tempo, di una serie di condotte moleste e violente. Da quanto ricostruito, la, nel corso dell’ennesima lite, scatenata da futili motivi, sarebbe stata aggredita contanto da riportare ematomi in varie parti del corpo. Al culmine dell’esasperazione, ha chiesto l’intervento di una pattuglia dell’Arma tramite il NUE 112.