Sostenibilità da Net Zero a biodiversità | gli obiettivi Davines al 2030

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 set. (Adnkronos) - Decarbonizzazione, circolarità,e acqua. Il Gruppo, azienda attiva nel settore della cosmetica professionale con i marchi per l'haircaree per lo skincare comfort zone, certificata B Corp dal 2016, ha presentato alla Climate Week di New York il suo programma per laambientale alGroup Towards Planet Regeneration'. Il teamCorporate del Gruppoattraverso un processo di condivisione che per mesi ha coinvolto attivamente tutte le figure e le strutture chiave dell'azienda, ha definito insieme alla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, centro studi sulla green economy in Italia, i nuovidel Gruppo quantificabili per ilvolti a combattere il cambiamento climatico.