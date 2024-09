Sondaggi Grande Fratello del 30 settembre | chi esce stasera

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 30 settembre 2024) Iltorna con il consueto appuntamento del lunedì sera e la puntata del 302024 promette di essere ricca di colpi di scena. Questa nuova edizione del programma, condotto da Alfonso Signorini su Canale5, ha già offerto momenti di tensione e, come spesso accade, il pubblico è chiamato a decidere il destino di alcuni concorrenti attraverso il televoto. Si tratta inoltre del candidato alla prima eliminazione di questa stagione, dopo che i telespettatori sono stati chiamati a eleggere diversi preferiti che hanno così ottenuto l’immunità.puntata del 302024 Per la puntata del 302024, i concorrenti in nomination sono Amanda Lecciso, Iago Garcia, Shaila Gatta ed Helena Prestes. Quattro volti molto diversi e controversi che stanno affrontando la sfida di conquistare il favore del pubblico da casa.