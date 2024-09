Sangiuliano sentito 4 ore dal pm chiarito gli aspetti della denuncia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ durata oltre quattro ore l‘audizione in Procura, a Roma, per l’ex ministroCultura Gennaro. In base a quanto si apprende i pm capitolini, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi che ha preso parte all’atto istruttorio, hanno convocatoper chiarire alcunipresentata a carico dell’imprenditrice Maria Rosaria Boccia, ora indagata per minaccia a corpo politico dello stato e lesioni aggravate. “Abbiamo illustrato alcuniche abbiamo presentato nei confronti di Boccia così come richiesto dai pubblici ministeri. Gli inquirenti ora con scrupolo vaglieranno quanto abbiamo messo a loro disposizione: abbiamo massima fiducia nell’autorità giudiziaria”.