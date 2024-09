Roma capitale del degrado e delle marche da bollo maxi multa a Briatore per i fiori ‘abusivi’

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Cassonetti strapieni, occupazioni abusive, abusi ovunque ma il problema della Città Eterna amministrata da Gualtieri sono idi plastica all’esterno della pizzeria di Flavioa via Veneto a. Proprio così. L’ex-manager di Formula 1 rischia unasalta dal Campidoglio perché iartificiali posti all’ingresso del suo locale, il Crazy Pizza, sono “installazioni abusive”. Parole dell’assessore al Commercio del I Municipio capitolino (centro storico), Jacopo Scatà. Persanzione e obbligo di rimozione. L’allestimento, spiega l’assessore, non sarebbe infatti conforme alle prescrizioni sugli edifici storici: “Abbiamo previsto nuovi controlli”.to per idavanti al suo locale Viene da sorridere visto che ci troviamo ae non in Svizzera.