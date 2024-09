Roma bus in fiamme sulla Laurentina | Alta colonna di fumo nero

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 dicembre 2024 – “Ancoranella Capitale. Un autobus della flottaTpl (linea 787) andato a fuoco. E’ successo in tarda mattinata di oggi, dove – per cause in corso di accertamento – è andato improvvisamente a fuoco, replicando l’evento dello scorso 24 settembre 2024 accaduto nella zona tra Torrino e Mostacciano. Si è alzata unadiben visibile sino ai quartieri limitrofi, Marconi, San Paolo, Ostiense, Magliana. Fortunatamente non si registra alcun ferito.