Riceve un pacco con dentro tablet rubati arrestato 54enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Calderara di Reno (Bologna), 30 settembre 2024 – Per saldare un debito ha consegnato uncondeiancora confezionati. L'uomo, un operaio di 42 anni, è stato però scoperto da un dirigente di una ditta di logistica e messo alle strette ha fatto infine arrestare un cinquantaquattrenne italiano, ora accusato di ricettazione, a cui doveva cedere i dispositivi elettronici. È quanto accaduto qualche giorno fa in provincia, quando i carabinieri della stazione di Calderara di Reno sono intervenuti su richiesta del dirigente di una ditta di logistica. Il dirigente ha raccontato di aver sorpreso un operaio, di 42 anni, all’interno di un container di rifiuti da cui aveva recuperato uncontenente deiancora confezionati, per un valore di circa mille e settecento euro.