Pnrr Conte | Basta vittimismi si acceleri il passo piuttosto

(Di lunedì 30 settembre 2024) ROMA – “Mi pressavano per strangolare l’Italia con il Mes e i Fratelli d’Italia si astenevano pure sulla grande vittoria che abbiamo ottenuto in Europa nel 2020 – i 209 miliardi del. Ora vanno tutti a sbattere contro i numeri”. Così il leader del Movimento 5 Stelle, che poi fa “due domandine” all’esecutivo. “Visto l’impatto economico delin termini di crescita, lavoro ed entrate, oggi, senza i ritardi che il governo Meloni e il ministro Fitto hanno accumulato sui fondi europei, quanto starebbero meglio la nostra economia e la sanità, per cui abbiamo speso la miseria del 12% dei fondiper la salute?”, chiede l’ex premier.