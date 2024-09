Per i compagni l' Università è cosa loro | il ministro Giuli deve chiedere il pass per laurearsi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) L'? È, credono. La libertà? Neanche a parlarne, non sanno nemmeno dove sia di casa. Quella che segue è l'ennesima tessera del puzzle che mostra la concezione che i collettivi di sinistra hanno nella vita in ateneo, ovvero una strettoia dove lorsignori devono decidere chia e chi no. Accade che domani il collettivo studentesco Cambiare Rotta si sia dato appuntamento alla Sapienza di Roma per “accogliere” il neodella cultura Alessandro, che sarà lì per una questione del tutto privata, ovvero sostenere l'ultimo esame in filosofia. Quelli di Cambiare Rotta, in un post social, annunciano la mobilitazione: «Salutiamo il nuovocon i peggiori auguri per il suo ultimo esame: “Bocciamo”».