Peaky Blinders il film | ufficialmente cominciate le riprese

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 30 settembre 2024), illeOggi èiniziata la produzione delnel Regno Unito. Deadline ha condiviso una prima foto della star Cillian Murphy nei panni di un Tommy Shelby. Con Murphy ci sono Rebecca Ferguson, Barry Keoghan e Tim Roth. L’adattamento cinematografico della serie vincitrice del BAFTA ha ricevuto il via libera da Netflix a giugno. Al via la produzione deldiIl premio Oscar Cillian Murphy torna a interpretare l’iconico ruolo di Tommy Shelby, leader dell’omonima famiglia di gangster di Birmingham. I dettagli sugli altri ruoli non sono stati ancora svelati. La serie drammatica della BBC di sei stagioni si è conclusa nell’aprile 2022, ma quella non è stata la fine della storia di Tommy.