Minaccia e aggredisce la compagna a Bologna applicato il braccialetto elettronico a un 23enne

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 - Aggrediva lasia fisicamente, con calci e schiaffi, che verbalmente, con offese e ingiurie, arrivando anche aÂrla con un coltello. Per questo l'uomo, un ventitreenne, è accusato di maltrattamenti in famiglia e nei suoi confronti è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con l’obbligo di non avvicinarsi a tutti i luoghi dalla stessa abitualmente frequentati, regolati dall’applicazione del. Stando al racconto della donna, una ventunenne italiana, il compagno, con cui aveva una relazione dal 2020, aveva spesso nei suoi confronti atteggiamenti minacciosi e oppressivi, arrivando ad aggredirla con schiaffi e calci, insultandola endola, anche in presenza del figlio minore.