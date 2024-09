Ma quali diamanti Dogs Are a Girl’s Best Friend È la tesi sostenuta dalla bravissima illustratrice Alissa Levy nel suo libro e suffragata dalle storie di ben 30 donne straordinarie in uscita domani Ne abbiamo scelte 10

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 30 settembre 2024) Diamonds Are acanta Marilyn Monroe nel film Gli uomini preferiscono le bionde, del 1953. Eppure, nella vita della stessa biondissima pin-up i veri migliori amici sono stati altri, e cioè i suoi cani. Gioca da un lato su questo riferimento, dall’altro sul detto che vede il cane migliore amico dell’uomo, il titolo delI cani sono i migliori amici delle, in, 1 ottobre 2024, per Sonda. Autrice, l’tedesca con un debole per i quattrozampe,. Il volume raccoglie 30illustrate di amicizia tra quattrozampe e– di ieri e di oggi. A partire da Marilyn, fino ad Ariana Grande, passando per Maria Callas e Heidi Klum.