Lotito | No ai tifosi nei cda non legittimare i criminali

(Di lunedì 30 settembre 2024) AGI - "Avete visto che cosa sta succedendo? Avete letto?". Claudionon entra nel merito dell'inchiesta che ha portato all'arresto di 18 tra capi ultrà dell'Inter e del Milan. Si avvia verso la Commissione del Senato e in Transatlantico si sofferma a spiegare la sua posizione. Il convincimento è che "uscirà dell'altro" ma per il patron della Lazio le indagini in corso che riguardano persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere, con l'aggravante del metodo mafioso, estorsione, lesioni e altri gravi reati, sono un assist alla sua battaglia sull'eventualità di far entrare iall'interno delle società sportive professionistiche. "Basta con quelli che vogliono fare iper professione - dice all'AGI il senatore di Forza Italia - è arrivato il momento di nonpiù i delinquenti".