LIVE Sinner-Lehecka 6-2 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | l’azzurro porta a casa il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-LINETTE (2° MATCH DALLE 7.00) LADI COBOLLI-MEDVEDEV NON PRIMA DELLE 10.00 1-1 Game. Ottima uscita con il rovescio lungolinea del ceco, che si salva da 0-30. AD-40 Stringe troppo l’angolo del rovescio incrociato. 40-40spedisce in corridoio il rovescio incrociato. Parità. 40-30 Jannik perde il controllo della risposta di dritto. 30-30 E’ larga la risposta di rovescio del numero 1 del mondo. 15-30 Peccato. Di un soffio in corridoio il dritto incrociato stretto del. 0-30 BOOM! Passante di dritto incrociato supersonico di. 0-15colpisce male il passante di rovescio. 1-0 Game. Secondo ACE del gioco per l’altoatesino. 40-15 Servizio, dritto e smash in arretramento a segno del. 30-15 Risposta di dritto lungolinea vincente di