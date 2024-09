Libri da leggere ottobre 2024 | le novità in uscita

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’autunno porta tanteletterarie e già dal primo giorno del mese divi segnalo l’un grande thriller: Promessa Mortale di Angela Marson, chiamata non a caso, “La Regina del Giallo”. Promessa Mortale è il nono episodio della serie dedicata alla detective Kim Stone. Un incidente che coinvolge il figlio di un medico ucciso nel capitolo precedente e altre morti provocate con lo stesso modus operandi, porteranno la Stone ad indagare in un ospedale dove nulla è quel che sembra. In contemporanea con il romanzo appena citato, il decimo episodio della serie di Angela Marsons: La memoria dei morti. Un capitolo che si apre con due adolescenti incatenati ad un termosifone di un appartamento isolato. Uno dei due morto e l’altro agonizzante. Cosa succederà? Nuovaanche per Wilbur Smith con il suo nuovo lavoro intitolato Onda di Tempesta.