La più buona Moretta di Fano è preparata da un palestinese diventato marchigiano per amore

(Di lunedì 30 settembre 2024) Eh sì, tra i tanti caffè corretti italiani c’è anche ladi: un espresso robusto con un mix di rum, anice e brandy. E c’è Mustafa Tu’meh, un, che al Curcuma Cafè ne prepara una delle più buone. LadiCos’è ladiC’è sempre un po’ di mistero, e qualche segreto, quando si cerca di conoscere le origini di un prodotto tradizionale, soprattutto se si ammanta di valori distintivi e per certi aspetti identitari. Anche per laè così. Si narra, ad esempio, che questa bevanda sia nata grazie ad alcuni marinai che, per ripararsi dal gelo delle notti invernali, andavano alla ricerca tra gli scaffali della cambusa di un qualche liquore avanzato da mescolare al caffè bollente. Ne trovarono più d’uno e crearono il mix che oggi si tramanda.