Il tecnico | Useremo lo stop di mercoledì per lavorare di più in palestra Coach Cagnardi non cerca alibi | Poca energia e determinazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) La Fortitudo incassa la prima sconfitta. Nessun, nessuna giustificazione per le assenze di Aradori e di Mian,Devisanalizza con lucidità il ko subito al PalaLido. "Sapevamo di dover affrontare una squadra dal grande talento offensivo – conferma ilbiancoblù – abbiamo avuto qualcosa di meno di loro come. Ci siamo fatti sorprendere visto che Milano ha fatto molti canestri difficili". Poiparla della prestazione della Effe. "Non vogliore scuse, ma a livello diavevamo qualcosa in meno, e abbiamo dovutore equilibri diversi. Non abbiamo perso per questo, ma per i 33 punti subiti nel secondo quarto. Non siamo riusciti a stringere le maglie e mettere in campo la nostra difesa e la partita ci è scappata.