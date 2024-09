Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ladel Patriarcato di Mosca sta attraversando un periodo di difficoltà in. Secondo alcune indiscrezioni, la presidente filo-occidentale Maia Sandu starebbe riflettendo sul rendere illegale nel Paese ladi Mosca, esattamente come fatto dall’Ucraina, classificandola come agente straniero. Sebbene Sandu abbia negato tali intenzioni, i suoi critici la accusano di essere ambigua per evitare di perdere consensi nelle imminenti elezioni presidenziali di ottobre. Le proteste contro Sandu e il suo partito fanno partecampagna elettorale, ma riflettono anche le preoccupazioni di lunga data di Mosca per la possibile perdita di influenza in, un altro Paese che considera partesua tradizionale sfera d’influenza.