Gaia muore a 24 anni dopo il dentista | un malore durante la visita accaduto in pochi attimi

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un’intera comunità è sotto shock per la prematura scomparsa diPagliuca, una giovane di 24residente a Santa Maria degli Angeli, frazione di Assisi.è stata colpita da unimprovviso mentre si trovava dala Petrignano d’Assisi. Nonostante i rapidi soccorsi e i tentativi disperati di salvarle la vita, la ragazza non ce l’ha fatta. Il dramma si è consumato inè andata in arresto cardiocircolatorio mentre era nello studio dentistico, spingendo i presenti a chiamare immediatamente i soccorsi. I carabinieri sono giunti rapidamente sul posto, seguiti dall’elisoccorso che ha trasferito la giovane in condizioni critiche all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Purtroppo, tutti gli sforzi dei medici sono stati vani eè deceduta.