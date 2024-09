Festival cinematografici da esplorare in Europa – Ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dopo il mese di settembre, pregno di appuntamenti imperdibili per gli amanti deipermette di riprendere fiato con una serie di eventi più modesti in quanto a prestigio e affluenza. Inoltrandoci nell’autunno più maturo per godere del suo foliage cremisi e arancio, le giornate diventano ideali per qualche gita fuori porta – o più lontano, per i fortunati. Per questo motivo, la selezione di oggi prevede soprattuttonelle vicinanze, tra Italia, Spagna, Francia, Germania e Svizzera, occasione perfetta per una fuga di qualche giorno Tra un calice di vino e una proiezione: UMBRIA – Umbria, i sapori del cinema Pubblico durante un evento di cinema all’aperto in Umbria – ©La RepubblicaApriamo la rassegna di oggi con unperfettamente allineato agli obiettivi di questa rubrica, ovvero promuovere il cineturismo e dare risalto a iniziative di carattere ibrido.