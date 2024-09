Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di ottobre

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il mese disi apre con moltissimesia a marchio J-POPcheBD! Per J-POP, arriva in edizione italiana l’atteso primo volume di Shimazaki nella terra della pace, la serie action-thriller consigliata da Hitoshi Iwaaki (L’ospite indesiderato) e candidata ai Premi NextAward, KonoGa Sugoi! eTaisho. Saranno poi disponibili due nuovi titoli a prezzo speciale per festeggiare il compleanno di J-POP: Hanako Kun 1 J-POP18 Greatest Hits e Ubelblatt 1 J-POP18 Anime Celebration.BD presenta invece dued’oltreoceano: l’epopea sci-fi dai disegni visionari Hexagon Bridge – Orizzonti obliqui di Richard Blake e la serie urban fantasy Nights di Wyatt Kennedy con i disegni di Luigi Formisano.