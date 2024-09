È morto Kris Kristofferson leggenda della musica country e interprete del film È nata una stella

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ètofferson,all’età di 88 anni il cantautore e attoretofferson. La notizia del decesso, avvenuto nell’abitazione dell’uomo a Maui, alle Hawaii, è stata confermata a Variety dalla famiglia: “È con il cuore pesante che condividiamo la notizia che nostro marito/padre/nonno,tofferson, èserenamente sabato 28 settembre a casa. Siamo tutti così fortunati per il tempo trascorso con lui. Grazie per averlo amato in tutti questi anni e quando vedete un arcobaleno, sappiate che ci sta sorridendo dall’alto”. Nato a Brownsville il 22 giugno 1936,tofferson era una vera e propria. Vincitore di quattro Grammy Award,tofferson è stato anche inserito nella prestigiosaMusic Hall of Fame.