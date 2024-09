Doping ora Alcaraz si schiera con Sinner | Spero che questa vicenda finisca il prima possibile capisco le sue sensazioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sembrava avergli voltato le spalle quando era scoppiato il caso Clostebol. Invece, dopo l’ennesimo risvolto dellae il ricorso presentato dalla Wada alla Corte Arbitrale dello Sport di Losanna, Carlosprende le difese dell’amico Jannik: “È un momento difficile per lui, perché tutti ne parlano. Probabilmente la gente ha iniziato a guardarein un modo differente e non so come lui possa sentirsi. So solo chela sua posizione e posso capire le sue“, ha dichiarato lo spagnolo in conferenza stampa al termine della vittoria per 6-1 6-2 contro Tallon Griekspoor (match valido per il secondo turno dell’Atp 500 di Pechino). I dubbi di, si trasformano in empatia: “Tutto quello che posso dire è cheche con la gente vicina a lui e con le persone che gli vogliono bene non avrà brutti pensieri nei prossimi mesi“.