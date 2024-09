Diventare arbitro federale Apre il corso di formazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) La sezione arbitri Aia-Figc di Firenze rivolge un invito a tutti i giovani e a coloro che amano il calcio di iscriversi al nuovoper direttori di gara organizzato presso la sede dell’Associazione. I requisiti per partecipare richiedono di avere un’età fra i 14 e i 40 anni. Possibile il doppio tesseramento Figc (calciatore e) fino al 19° anno di età . Il materiale didattico e parte di quello tecnico sarà fornito dalla sezione fiorentina e da Givova che è lo sponsor dell’iniziativa. Per partecipare si consiglia di inviare una mail a [email protected] oppure tramite il sito internet. "Speriamo di avere tanti partecipanti - afferma il presidente arbitri Firenze, Fabrizio Matteini - pronti ad affrontare un’attività impegnativa e difficile, ma anche ricca di soddisfazioni. Inoltre offre una crescita educativa e sociale come uomini in un ambiente ricco di valori.