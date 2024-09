De Vrij | Inter rialzati dopo una sconfitta! Siamo una squadra

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 30 settembre 2024) Conferenza stampa per Stefan dealla vigilia di-Stella Rossa di Champions League. Il giocatore ha parlato insieme al tecnico Simone Inzaghi. CONFERENZA DEALLA VIGILIA DI-STELLA ROSSA CONFERENZA – Questa la conferenza stampa di Dealla vigilia diÂ-Stella Rossa, prima partita di Champions League. Tu veterano dell’. Avete fatto fatica dietro perché? Ne stavamo parlando prima,consapevoli che abbiamo da migliorare. Ma non è solo questione di difensori ma di tutta la. Sappiamo di dover migliorare e lo stiamo facendo. Vediamo di fare meglio. Cosa vi ha lasciati la vittoria di Udine al livello di gruppo? Si è alzato il livello negli allenamenti? Abbiamo subito una bruttasettimana scorsa, sapevamo che era importantissimo rialzarsi subito in un campo difficile contro unain salute.