Coppa ciclistica di Campocavallo | trionfa il brasiliano Silva Lima

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Osimo, 30 settembre 2024 – Grandi emozioni sulle due ruote si sono vissute adi Osimo dove è andata in scena la 55esimaBeata Vergine Addolorata, la classica per esordienti che chiude ogni anno il calendario marchigiano di categoria. Ai nastri di partenza di sono presentati 41 esordienti del primo anno e 34 del secondo pronti a sfidarsi nell’circuito pianeggiante di 7,7 chilometri, da ripetere rispettivamente 5 e 6 volte. La manifestazione, promossa dal Club Ciclistico, ha richiamato le più forti squadre della categoria di Marche, Abruzzo, Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna. E non poteva essere altrimenti grazie al blasone conquistato dal sodalizio osimano in 57 anni di attività.