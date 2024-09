Cooperazione spaziale e innovazione digitale Italia e Kenya rafforzano i legami strategici

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 30 settembre 2024) La visita ufficiale indel ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha segnato, ancora una volta, un momento significativo per il consolidamento delle relazioni bilaterali tra, con un focus particolare sulla. L’incontro tra Urso e i vertici del governo keniota ha evidenziato come il Piano Mattei per l’Africa sia uno strumento chiave per rafforzare la collaborazione in settori innovativi, in linea con le priorità strategiche del continente africano e delle ambizionine. L’agenda della missione ha incluso un incontro con il ministro della Difesa keniota, Soipan Tuya, con il quale sono state esplorate le potenzialità di un’ulteriorenel settore, in particolare in vista della visita al Centro“Luigi Broglio” di Malindi, testimonianza di oltre 60 anni di collaborazione italo-keniota.